В МВД Беларуси подтвердили задержания на акциях протеста

В ведомстве отрицают использование спецсредств
В МВД Беларуси подтвердили массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента. В то же время, в МВД сообщили, что информации о количестве задержанных пока еще нет.
Об этом сообщает "БелТа".
В то же время, несмотря на ряд видео и фотографий, в МВД не подтвердили использование спецсредств для разгона протестующих.
Между тем, белорусские СМИ сообщают, что в Минске и ряде городов продолжаются стычки с милицией.
Белорусская милиция полностью контролирует ситуацию в Минске и областях, где вспыхнули массовые протесты.
Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.
В Минске ситуация самая горячая, там силовики применяют для разгона протестующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.