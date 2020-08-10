У МВС Білорусі підтвердили затримання на акціях протесту

Про це повідомляє "БелТа".

Одночасно, попри низку відео і фотографій, у МВС не підтвердили використання спецзасобів для розгону протестувальників.

Між тим, білоруські ЗМІ повідомляють, що в Мінську і низці міст тривають сутички з міліцією.

Білоруська міліція повністю контролює ситуацію в Мінську і областях, де спалахнули масові протести.

Нагадаємо, масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

В Мінську ситуація найгарячіша, там силовики застосовують для розгону демонстрантів водомети, світлошумові гранати та гумові кулі.