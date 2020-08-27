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У МВС Білорусі заперечують затримання журналістів у Мінську

Мінськ, Четвер 27 серпня 2020 19:11
У МВС Білорусі заперечують затримання журналістів у Мінську
Фото: затримані журналісти в РУВС (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують затримання 20 журналістів у Мінську. Представники ЗМІ були доставлені до РУВС для перевірки документів, що підтверджують законність їх професійної діяльності.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі в Telegram.

При цьому зазначається, що журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при Міністерстві закордонних справ, будуть відпущені.

Нагадаємо, 27 серпня у Мінську затримали 20 журналістів.

Раніше повідомлялося, що вчора у Мінську пройшли затримання, повідомлялося про затримання шести осіб.

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