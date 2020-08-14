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МВС Білорусі відкриває "гарячу лінію" з питань місцезнаходження затриманих

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 12:54
МВС Білорусі відкриває "гарячу лінію" з питань місцезнаходження затриманих
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

Також можна залишити контактну інформацію для зворотного зв'язку

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі заявило про відкриття "гарячої лінії" для інформування громадян про місце перебування затриманих протестувальників. Вона запрацює в 14:00.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Також можна залишити контактну інформацію для зворотного зв'язку у разі, якщо громадянина немає у списках.

Телефони для уточнення інформації по Мінську: (017) 218-73-92, (017) 218-73-40, (017) 239-43-84.

Телефон для уточнення інформації по Брестській області: (0162) 20-55-87.

Телефон для уточнення інформації по Вітебській області: (0212) 24-03-29.

Телефони для уточнення інформації по Гомельській області: 102.

Телефони для уточнення інформації по Гродненській області: (0152) 797220, 102.

Телефони для уточнення інформації по Мінській області: (01795) 5-24-32, 102

Телефон для уточнення інформації за Могилевської області: 102.

Нагадаємо, за чотири дні протестів у Білорусі затримали близько 7 тисяч людей.

Тим часом, у Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни.

Зазначимо, Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.

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