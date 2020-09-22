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В МВД Беларуси опровергают информацию о данных силовиков, участвующих в задержаниях

Минск, Вторник 22 сентября 2020 00:47
В МВД Беларуси опровергают информацию о данных силовиков, участвующих в задержаниях
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: Инна Собора

В Министерстве внутренних дел Беларуси назвали фейком информацию с личными данными якобы более тысячи работников МВД, которые принимали участие в задержании участников акций протеста. Утечки персональных данных сотрудников органов внутренних дел не было.

Об этом заявила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщает Tut.by.

По ее словам, в сети был опубликован список сотрудников МВД четырехлетней давности.

"Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет", - сказала пресс-секретарь.

Также она опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников из правоохранительных органов и о том, что после опубликования списков с данными многие обратились за помощью и защитой в различные фонды.

Напомним, ранее список из 1003 силовиков, которые якобы принимали участие в задержании участников акций протеста в Беларуси, распространил Telegram канал Nexta.

РБК-Украина писало, что в Беларуси заблокировали сайты трех фондов для помощи протестующим.

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