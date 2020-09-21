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В Беларуси заблокировали сайты фондов для помощи протестующим

Беларусь , Понедельник 21 сентября 2020 16:58
В Беларуси заблокировали сайты фондов для помощи протестующим
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

В Беларуси заблокировали сайты трех фондов для помощи протестующим. Такое решение приняло Министерство информации Беларуси.

Об этом сообщает Tut.by.

Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. В черном списке сейчас находятся ресурсы: belarus-future.org, dapamazhy.by и bysol.org.

Благотворительный фонд "Беларусь будущего" основал недопущенный к выборам кандидат в президенты Валерий Цепкало. Фонд занимается предоставлением "гуманитарной, юридической и финансовой помощи гражданам Республики Беларусь, пострадавшим от политических репрессий и политических преследований".

Платформа Дапамажы.by предназначена "для помощи людям, пострадавшим из-за своей активной гражданской позиции".

Фонд солидарности BYSOL собирает деньги на помощь тем, кто остался без работы по политическим причинам.

До этого Министерство юстиции Беларуси напомнило об административной ответственности для организаторов и участников незарегистрированных фондов в поддержку демонстрантов.

В Беларуси уже более 40 дней подряд люди выходят на акции протеста с требованием проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты и Евросоюз на этой неделе совместно объявят санкции против Беларуси.

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