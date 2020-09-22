У МВС Білорусі спростовують інформацію про дані силовиків, які беруть участь в затриманнях

Фото: затримання в Мінську (tut.by)

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі назвали фейком інформацію з особистими даними нібито більше тисячі працівників МВС, які брали участь у затриманні учасників акцій протесту. Витоку персональних даних співробітників органів внутрішніх справ не було.

Про це заявила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова, повідомляє Tut.by.

За її словами, в мережі був опублікований список співробітників МВС чотирирічної давності.

"Очевидно, що за цей час ряд співробітників перейшли вже на інші посади, в інші підрозділи і відомства. Деякі звільнилися у зв'язку з вислугою років", - сказала прес-секретар.

Також вона спростувала повідомлення про масові звільнення співробітників з правоохоронних органів і про те, що після опублікування списків з даними багато звернулися за допомогою і захистом в різні фонди.

Нагадаємо, раніше список з 1003 силовиків, які нібито брали участь в затриманні учасників акцій протесту в Білорусі, поширив Telegram канал Nexta.

РБК-Україна писало, що в Білорусі заблокували сайти трьох фондів для допомоги мітингувальникам.