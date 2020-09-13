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МВС Білорусі пояснило застосування водомету в Бресті

Брест, Неділя 13 вересня 2020 19:05
МВС Білорусі пояснило застосування водомету в Бресті
Фото: водомет у Бресті (скрін відео)
Автор: Игорь Литвиненко

Білоруські правоохоронці застосували водомет проти демонстрантів в Бресті через "створення реальної загрози безпеці дорожнього руху". За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, рух на перехресті проспекту Машерова і бульвару Космонавтів заблокували близько тисячі осіб.

Про це повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

"Близько тисячі людей в центрі перехрестя водили хороводи, співали пісні та вигукували різні гасла. З метою відновлення нормальної життєдіяльності громадян і забезпечення безпеки дорожнього руху був використаний водомет", - повідомили в МВС.

Раніше РБК-Україна писало, що після застосування водомета в Бресті силовики у формі без розпізнавальних знаків почали жорстко затримувати учасників протесту. При цьому у деяких силовиків очевидці помітили зброю.

Також повідомлялося, що поблизу селища Дрозди у Мінську силовики відкрили вогонь у повітря, щоб відігнати демонстрантів.

Крім цього в МВС повідомляли, що станом на 15:00 в Білорусі були затримані 250 учасників акцій протесту.

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