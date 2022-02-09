МВД анонсировало учения на админгранице с оккупированным Крымом
Подразделения МВД проведут тактико-специальные учения вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом. Они запланированы на 12 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.
"В субботу, 12 февраля, на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД", - анонсировали в ведомстве.
В ведомстве также сообщают, что по итогам учений будет проведен брифинг для представителей СМИ.
Известно, что в учениях примут участие представители:
- Национальной полиции,
- Национальной гвардии,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Государственной пограничной службы,
- центрального аппарата МВД Украины.
Учения МВД будут проводиться в пгт Каланчак Херсонской области, их старт запланирован на 10:00.
Напомним, недавно украинские военные провели учения на админгранице с оккупированным Крымом с применением расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".
Напомним, также возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения с привлечением техники гаубиц "Мста-Б".