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МВД анонсировало учения на админгранице с оккупированным Крымом

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Херсонская область, Среда 09 февраля 2022 15:33
МВД анонсировало учения на админгранице с оккупированным Крымом Фото: МВД анонсировало учения на админгранице с оккупированным Крымом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Подразделения МВД проведут тактико-специальные учения вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом. Они запланированы на 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

"В субботу, 12 февраля, на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым состоятся тактико-специальные учения с участием подразделений системы МВД", - анонсировали в ведомстве.

В ведомстве также сообщают, что по итогам учений будет проведен брифинг для представителей СМИ.

Известно, что в учениях примут участие представители:

  • Национальной полиции,
  • Национальной гвардии,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • Государственной пограничной службы,
  • центрального аппарата МВД Украины.

Учения МВД будут проводиться в пгт Каланчак Херсонской области, их старт запланирован на 10:00.

Напомним, недавно украинские военные провели учения на админгранице с оккупированным Крымом с применением расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Напомним, также возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения с привлечением техники гаубиц "Мста-Б".

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