МВС анонсувало навчання на адмінмежі з окупованим Кримом
Підрозділи МВС проведуть тактико-спеціальні навчання поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом. Вони заплановані на 12 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.
"У суботу, 12 лютого, на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС", - анонсували у відомстві.
У відомстві також повідомляють, що за підсумками навчань буде проведено брифінг для представників ЗМІ.
Відомо, що в навчаннях візьмуть участь представники:
- Національної поліції,
- Національної гвардії,
- Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- Державної прикордонної служби,
- центрального апарату МВС України.
Навчання МВС проводитимуться у смт Каланчак Херсонської області, їх старт запланований на 10:00.
Нагадаємо, нещодавно українські військові провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом із застосуванням розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".
Нагадаємо, також біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання із залученням техніки гаубиць "Мста-Б".