ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МВС анонсувало навчання на адмінмежі з окупованим Кримом

Новость на русском →
Херсонська область, Середа 09 лютого 2022 15:33
МВС анонсувало навчання на адмінмежі з окупованим Кримом Фото: МВС анонсувало навчання на адмінмежі з окупованим Кримом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Підрозділи МВС проведуть тактико-спеціальні навчання поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом. Вони заплановані на 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"У суботу, 12 лютого, на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС", - анонсували у відомстві.

У відомстві також повідомляють, що за підсумками навчань буде проведено брифінг для представників ЗМІ.

Відомо, що в навчаннях візьмуть участь представники:

  • Національної поліції,
  • Національної гвардії,
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • Державної прикордонної служби,
  • центрального апарату МВС України.

Навчання МВС проводитимуться у смт Каланчак Херсонської області, їх старт запланований на 10:00.

Нагадаємо, нещодавно українські військові провели навчання на адмінмежі з окупованим Кримом із застосуванням розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".

Нагадаємо, також біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання із залученням техніки гаубиць "Мста-Б".

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі