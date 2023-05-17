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Музика крізь постріли. Військовий зіграв на піаніно у Бахмуті (відео)

Ілюстративне фото: військовий зіграв на піаніно у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Український військовослужбовець зіграв мелодію на піаніно у місті-фортеці Бахмут під звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

На відео видно, як український захисник у повному екіпіруванні грає на піаніно у зруйнованому через ворожі обстріли будівлі у Бахмуті.

"Бахмут. Музика крізь постріли заживляє душевні рани хоч на мить", - написали у ДПСУ.

Зазначається, що відео з архіву Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Нагадаємо, вчора у Міноборони повідомляли, що українські військові звільнили від загарбників близько 20 кв. км у Бахмутському районі, але окупанти просуваються у місті.

Тим часом у британській розвідці зазначили, що наші бійці досягли тактичного успіху у районі Бахмута.

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