Мужская сборная Украины по биатлону увеличила квоту на следующий сезон

Мужская сборная Украины увеличила квоту по итогам Кубка мира 2018/2019. Об этом сообщает tribuna.com.

Заняв 10 место на Кубке наций украинские биатлонисты получили возможность в следующем сезоне задействовать в гонках по 5 биатлонистов.

Женская сборная Украины сохранила квоту на следующий сезон. Украинки заняли 7 место, что на одну позицию ниже позиции в Кубке наций сезоном ранее. Украинки также будут иметь возможность использовать в гонках по 5 биатлонисток.

Напомним, в прошлом сезонне мужская и женская сборные Украины по биатлону потеряли квоты, пропустив заключительный этап Кубка мира в российской Тюмени.