Чоловіча збірна України з біатлону збільшила квоту на наступний сезон

Чоловіча збірна України збільшила квоту за підсумками Кубка світу 2018/2019. Про це повідомляє tribuna.com.

Зайнявши 10 місце на Кубку націй українські біатлоністи здобули можливість в наступному сезоні задіяти в гонках по 5 біатлоністів.

Жіноча збірна України зберегла квоту на наступний сезон. Українки посіли 7 місце, що на одну позицію нижче позиції в Кубку націй сезоном раніше. Українки також матимуть можливість використовувати в гонках по 5 біатлоністок.

Нагадаємо, минулого сезону чоловіча та жіноча збірні України з біатлону втратили квоти, пропустивши заключний етап Кубка світу в російської Тюмені.