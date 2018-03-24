Сборные Украины по биатлону потеряли квоты на следующий сезон

Пропуск заключительного этапа Кубка мира отрицательно сказался на зачете

Мужская и женская сборные Украины по биатлону, пропустив заключительный этап Кубка мира в российской Тюмени, потеряли квоты на следующий сезон. Об этом сообщает Sport.ua.



Мужская национальная команда после пропуска этапа в РФ опустилась в Кубке наций на 11 место. Это значит, что в следующем сезоне наша команда сможет выставлять на каждую гонку с раздельным стартом лишь четыре спортсмена, а не пять, как в нынешнем.

Что касается женской сборной, то она вылетела из первой пятерки Кубка наций и потеряла квоту в шесть спортсменов на гонках с раздельным стартом. В следующем сезоне тренеры команды смогут заявлять на такие гонки лишь пять спортсменок.

Общий зачет Кубка наций был определен по результатам спринтерских гонок в Тюмени, победителями которых стали француз Мартен Фуркад и белоруска Дарья Домрачева.

Напомним, лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима заявила о возможном завершении спортивной карьеры.