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Три украинских биатлониста обновили личные рекорды в Кубке мира

Новости » Спорт    25.03.2019 - 13:03
Три украинских биатлониста обновили личные рекорды в Кубке мира
Фото: Дмитрий Пидручный (biathlonworld.com)

Для Пидручного, Примы и Меркушиной сезон 2018/19 стал успешным

Три ведущих биатлониста сборной Украины улучшили свои личные рекорды в общем зачете Кубка мира сезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Дмитрий Пидручный занял итоговое 18 место. Ранее его лучшим результатом была 27 позиция в сезоне 2016/17.

Анастасия Меркушина закончила сезон на 35 строчке. В сезоне 2016/17 она была 37, что до этого было ее лучшим результатом.

Артем Прима тоже стал 35 по итогам сезоне, его лучший результат также был 37 в сезоне 2016/17.

Напомним, украинские биатлонистки в составе Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира по биатлону-2019 в шведском Эстерсунде.

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