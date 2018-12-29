Мужчину, въехавшего на территорию аэропорта в Ганновере, задержали

Фото: полиция Германии (из открытых источников)

В Ганновере задержали водителя автомобиля

Водителя, въехавшего на автомобиле на территорию аэропорта в немецком Ганновере, задержали полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, на автомобиле мужчины были польские номера, в полиции не уточнили, как он смог въехать на территорию аэропорта.

Отмечено, что из-за инцидента в аэропорту отменили все вылеты и посадки. На месте происшествия все еще присутствуют правоохранители. В полиции не исключили, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков, однако подтвердить это смогут только после результатов анализа крови.

Так, перед католическим Рождеством меры безопасности в аэропортах были усилены после появления информации о возможных атаках.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт немецкого города Ганновер сегодня, 29 декабря, приостановил работу после того, как автомобиль протаранил ворота и въехал в зону для обслуживания самолетов.