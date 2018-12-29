ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Мужчину, въехавшего на территорию аэропорта в Ганновере, задержали

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 23:17
Мужчину, въехавшего на территорию аэропорта в Ганновере, задержали
Фото: полиция Германии (из открытых источников)

В Ганновере задержали водителя автомобиля

Водителя, въехавшего на автомобиле на территорию аэропорта в немецком Ганновере, задержали полицейские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, на автомобиле мужчины были польские номера, в полиции не уточнили, как он смог въехать на территорию аэропорта.

Отмечено, что из-за инцидента в аэропорту отменили все вылеты и посадки. На месте происшествия все еще присутствуют правоохранители. В полиции не исключили, что мужчина мог находиться под воздействием наркотиков, однако подтвердить это смогут только после результатов анализа крови.

Так, перед католическим Рождеством меры безопасности в аэропортах были усилены после появления информации о возможных атаках.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт немецкого города Ганновер сегодня, 29 декабря, приостановил работу после того, как автомобиль протаранил ворота и въехал в зону для обслуживания самолетов.

В аэропорт Ганновера въехал автомобиль, все рейсы отменены Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ
Новости Украины полицияГерманияаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь