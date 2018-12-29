Чоловіка, що в'їхав на територію аеропорту в Ганновері, затримали

Фото: поліція Німеччини (з відкритих джерел)

У Ганновері затримали водія автомобіля

Водія, який заїхав на автомобілі на територію аеропорту в німецькому Ганновері, затримали поліцейські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, на автомобілі чоловіка були польські номери, у поліції не уточнили, як він зміг в'їхати на територію аеропорту.

Відмічено, що через інцидент в аеропорту скасували всі вильоти і посадки. На місці події все ще присутні правоохоронці. У поліції припускають, що чоловік міг перебувати під впливом наркотиків, однак підтвердити це зможуть тільки після результатів аналізу крові.

Так, перед католицьким Різдвом заходи безпеки в аеропортах були посилені після появи інформації про можливі атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт німецького міста Ганновер сьогодні, 29 грудня, припинив роботу після того, як автомобіль протаранив ворота і в'їхав в зону для обслуговування літаків.