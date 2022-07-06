Мужчина подорвался на кассете от российской ракеты в Запорожской области

50-летний житель села Таврийское Запорожской области подорвался на кассете от ракеты "Ураган". Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА .

ОВА замечает, что категорически запрещено трогать или брать в руки подозрительные предметы, тем более те, что остались после атаки оккупантов. Это угрожает жизни и здоровью людей.

Напомним, в Днепропетровской области два человека подорвались на снаряде один из них погиб.

Ранее в Сумской области полицейский автомобиль подорвался на мине.

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