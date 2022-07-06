Чоловік підірвався на касеті від російської ракети в Запорізькій області

50-річний житель села Таврійське Запорізької області підірвався на касеті від ракети "Ураган". Його госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
ОВА зауважує, що категорично заборонено торкатися або брати в руки підозрілі предмети, тим паче ті, що лишилися після атаки окупантів. Це загрожує життю та здоров’ю людей.
При виявленні таких предметів необхідно негайно викликати рятувальників ДСНС.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області двоє людей підірвались на снаряді, один з них загинув.
Раніше у Сумській області поліцейський автомобіль підірвався на міні.
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