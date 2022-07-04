В Днепропетровской области на снаряде подорвались мирные граждане: есть погибший

Недалеко от Ингульца Днепропетровской области во время полевых работ местные жители подорвались на кассетном снаряде. Один человек погиб, еще один госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга .

"Местные жители вблизи Ингульца на полевых работах взорвались на остатках кассетных снарядов. Один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу", - заявила она.

Напомним, ранее на одном из пляжей курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области мужчина подорвался на мине.

Кроме того, 21 июня на пляже в Одесской области сдетонировала морская российская мина. Взрывная волна выбила несколько окон и повредила роллеты домика для отдыхающих.

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