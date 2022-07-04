ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепропетровской области на снаряде подорвались мирные граждане: есть погибший

Новина українською →
Днепр, Понедельник 04 июля 2022 14:26
В Днепропетровской области на снаряде подорвались мирные граждане: есть погибший Фото: российская кассетная ракета (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Недалеко от Ингульца Днепропетровской области во время полевых работ местные жители подорвались на кассетном снаряде. Один человек погиб, еще один госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга.

"Местные жители вблизи Ингульца на полевых работах взорвались на остатках кассетных снарядов. Один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу", - заявила она.

Напомним, ранее на одном из пляжей курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области мужчина подорвался на мине.

Кроме того, 21 июня на пляже в Одесской области сдетонировала морская российская мина. Взрывная волна выбила несколько окон и повредила роллеты домика для отдыхающих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агрессия РФ Война в Украине
NEWS
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы