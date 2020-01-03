Мужчина напал с ножом на людей в парке рядом с Парижем

Полиция застрелила вооруженного ножом мужчину, который ранил людей в парке близ Парижа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFM.

Нападение произошло в городе Вильжюиф у юго-восточной границы французской столицы. Согласно первым данным, ранения получили три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс.

Кроме того, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. Двое человек умерли в результате атаки.

РБК-Украина писало, что в Париже неизвестный совершил вооруженное нападение на троих полицейских, нападавший был ликвидирован правоохранителями.