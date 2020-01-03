Чоловік напав з ножем на людей в парку поряд з Парижем

Поліція застрелила озброєного ножем чоловіка, який поранив людей у парку поблизу Парижа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Напад стався в місті Вильжюиф у південно-східній межі французької столиці. Згідно з першими даними, поранення отримали три людини, один з яких знаходиться у важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Британії дві людини загинули і один отримав серйозні поранення в результаті нападу з ножем, яке відбулося в неділю, 22 грудня, у місті Кролі в графстві Західний Суссекс.

Крім того, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. Двоє людей померли в результаті атаки.

РБК-Україна писало, що в Парижі невідомий скоїв збройний напад на трьох поліцейських, нападник був ліквідований правоохоронцями.