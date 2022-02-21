Мужчин в ОРДЛО заставляют получать оружие под угрозой пыток как "шпионов", - Резников

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей принудительно мобилизуют граждан. Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что мужчинам в ОРДЛО угрожают пытками в случае отказа.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на брифинг министра обороны Украины Алексея Резникова.
По его словам, в ОРДЛО со стороны оккупационных администраций происходит дезинформация и запугивание местного населения.
"Российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе, поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", - заявил Резников.
Отметим, что на Донбассе началась мобилизация среди несовершеннолетних жителей. Омбудсмен Людмила Денисова призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации отреагировать на это.
Напомним, что Резников рассказал, что эвакуированные жители ОРДЛО возвращаются обратно.