RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чоловіків в ОРДЛО змушують отримувати зброю, погрожуючи тортурам як "шпигунів", - Резніков

Автор: Кароліна Гайдук

Окупаційна влада в окремих районах Донецької та Луганської областей примусово мобілізує громадян. Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що чоловікам в ОРДЛО погрожують тортурами у разі відмови.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг Міністра оборони України Олексія Резнікова.

За його словами, в ОРДЛО з боку окупаційних адміністрацій відбувається дезінформація і залякування населення.

"Російські окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію, тобто захопили в заручники чоловіків. Добровільно майже ніхто не хоче брати участь у цьому фарсі, тому людей змушують отримувати зброю, залякують, що інакше визнають українськими шпигунами і катуватимуть", - заявив Резніков.

Зазначимо, що на Донбасі почалася мобілізація серед неповнолітніх жителів. Омбудсмен Людмила Денисова закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та міжнародні правозахисні організації відреагувати на це.

Нагадаємо, що Резніков розповів, що евакуйовані жителі ОРДЛО повертаються назад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковОРДЛО