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Муж Венедиктовой после прихода в политику пошел на повышение в Нацполиции, - "Схемы"

Новости » Политика     23.04.2020 - 23:09
Муж Венедиктовой после прихода в политику пошел на повышение в Нацполиции, - "Схемы"
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Он получил кресло заместителя начальника Департамента киберполиции Нацполиции

После избрания Ирины Венедиктовой народным депутатом Украины и получения должности председателя комитета Верховной рады по вопросам правовой политики ее муж Денис Колесник пошел на повышение в структуре Национальной полиции и был переведен в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу журналистских расследований "Схеми коррупция в деталях".

Отмечается, что Колесник работал на должности начальника отдела противодействия киберпреступлений в Харьковской области, а в ноябре 2019 года получил кресло заместителя начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Того же месяца мужа Венедіктової повысили в звании до полковника.

В МВД объяснили обстоятельства повышения мужа Венедиктовой в структуре Нацполиции тем, что это не в компетенции министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Вопрос назначения на должности в киберполиции в компетенции руководителя подразделения и не подлежат согласованию с министром внутренних дел", - сообщили в Департаменте коммуникаций МВД в ответ.

В Национальной полиции в ответе на запрос "Схем" сообщили, что Денис Колесник получил повышение "на основании заключения центральной аттестационной комиссии и в порядке продвижения по службе", а звание полковника получил "по совокупности сроков пребывания в специальном звании".

Журналисты связались с приемной Дениса Колесника и оставили просьбу о его комментарий для материала, но не получили обратной связи. Звонки и SMS-сообщения он также оставил без ответа.

Сама Венедиктова в течение месяца получила два запроса от редакции с просьбой прокомментировать указанные вопросы, однако из-за "загруженности рабочего графика" не смогла ответить на вопрос.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова может быть уволена с занимаемой должности, если не будет результатов.

Как известно, 17 марта Венедиктова стала генеральным прокурором, вместо Руслана Рябошапки. Назначение Венедиктовой поддержали 269 народных депутатов после того, как предыдущий генпрокурор Рябошапка был отправлен в отставку.

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