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Чоловік Венедіктової після її приходу в політику пішов на підвищення в Нацполіції, - "Схеми"

Новини » Політика     23.04.2020 - 23:09
Чоловік Венедіктової після її приходу в політику пішов на підвищення в Нацполіції, - "Схеми"
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Він отримав крісло заступника начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції

Після обрання Ірини Венедіктової народним депутатом України та отримання посади голови комітету Верховної ради з питань правової політики її чоловік Денис Колесник пішов на підвищення в структурі Національної поліції та був переведений до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

Зазначається, що до цього Колесник працював на посаді начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області, а в листопаді 2019 року отримав крісло заступника начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Того ж місяця чоловіка Венедіктової підвищили у званні до полковника.

В МВС пояснили обставини підвищення чоловіка Венедіктової в структурі Нацполіції тим, що це не є в компетенції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Питання призначення на посади у кіберполіції є в компетенції керівника підрозділу та не підлягають узгодженню з міністром внутрішніх справ", - повідомили в Департаменті комунікацій МВС у відповідь.

У Національній поліції у відповіді на запит "Схем" повідомили, що Денис Колесник отримав підвищення "на підставі висновку центральної атестаційної комісії та в порядку просування по службі", а звання полковника отримав "за сукупністю строків перебування в спеціальному званні".

Журналісти зв’язалися з приймальнею Дениса Колесника та залишили прохання про його коментар для матеріалу, але не отримали зворотнього зв’язку. Дзвінки та SMS-повідомлення він теж залишив без відповіді.

Сама Венедіктова протягом місяця отримала два запити від редакції із проханням прокоментувати зазначені питання, однак через "завантаженість робочого графіка" не змогла відповісти на питання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова може бути звільнена з займаної посади, якщо не буде результатів.

Як відомо, 17 березня Венедіктова стала генеральним прокурором, замість Руслана Рябошапки. Призначення Венедиктової підтримали 269 народних депутатів після того, як попередній генпрокурор Рябошапка був відправлений у відставку.

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Новини України Ірина Венедіктова
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