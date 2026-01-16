Музей Махна зруйнований обстрілами РФ, а не "пограбований" українцями, - ЦПД

У Центрі пояснюють: Гуляйполе перебувало під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами з боку РФ від початку повномасштабного вторгнення. Будівля музею, зокрема й експозиції, присвячені Нестору Махну, неодноразово зазнавали ушкоджень. Саме російські снаряди методично руйнували культурний об’єкт.

Тому в серпні 2024 року місцева евакуювала музейні експонати, щоб урятувати їх від знищення.

Причому, наголошують у ЦПД, інформація про це була оприлюднена на офіційних ресурсах громади - жодного "таємного вивезення" чи "пограбування" не було. А вже наприкінці серпня 2024 року після чергового російського обстрілу музей повністю згорів.



"Твердження росіян про те, що ЗСУ нібито "вивезли цінності, а потім зруйнували музей", - цинічна вигадка. З початку повномасштабної війни Росія систематично нищить культурну спадщину України, а паралельно запускає потік брехні, намагаючись зняти з себе відповідальність за руйнування", - наголошують аналітики ЦПД.