Музей Махна зруйнований обстрілами РФ, а не "пограбований" українцями, - ЦПД

Російська пропаганда поширює вигадки про нібито "пограбування" та знищення музею Нестора Махна в Гуляйполі українськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) у Telegram.
У Центрі пояснюють: Гуляйполе перебувало під постійними артилерійськими та ракетними обстрілами з боку РФ від початку повномасштабного вторгнення. Будівля музею, зокрема й експозиції, присвячені Нестору Махну, неодноразово зазнавали ушкоджень. Саме російські снаряди методично руйнували культурний об’єкт.
Тому в серпні 2024 року місцева евакуювала музейні експонати, щоб урятувати їх від знищення.
Причому, наголошують у ЦПД, інформація про це була оприлюднена на офіційних ресурсах громади - жодного "таємного вивезення" чи "пограбування" не було. А вже наприкінці серпня 2024 року після чергового російського обстрілу музей повністю згорів.
"Твердження росіян про те, що ЗСУ нібито "вивезли цінності, а потім зруйнували музей", - цинічна вигадка. З початку повномасштабної війни Росія систематично нищить культурну спадщину України, а паралельно запускає потік брехні, намагаючись зняти з себе відповідальність за руйнування", - наголошують аналітики ЦПД.
Нагадаємо, раніше роспропаганда розповсюджувала фейк про примусове повернення українців з ЄС.
У ЦПД розповідали, що в соцмережах поширюється відео, замасковане під матеріал західного видання, у якому стверджується, що Польща, Німеччина та Франція нібито "зобов’язалися протягом двох місяців повернути в Україну понад 40 тисяч осіб призовного віку для проходження військової служби".
Для правдоподібності у ролику використано реальні кадри із зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 6 січня, на які накладено вигаданий текст.
Також у мережі ширилось повідомлення з посиланням на "Центренерго" про те, що нібито через масований удар по ТЕС уся генерація електроенергії була зупинена.
Як зазначили у ЦПД РНБО, насправді ця інформація не відповідає дійсності. Повідомлення, яке поширюється в мережі, датоване ще 8 листопада 2025 року.