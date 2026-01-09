У мережі повідомили про нібито зупинку всіх ТЕС "Центренерго": що кажуть у ЦПД

У мережі шириться повідомлення з посиланням на "Центренерго" про те, що нібито через масований удар по ТЕС уся генерація електроенергії була зупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ЦПД РНБО України.

Як зазначили у ЦПД РНБО, насправді ця інформація не відповідає дійсності. Повідомлення, яке поширюється в мережі, датоване ще 8 листопада 2025 року.

Обстріл України у ніч на 9 січня

Війська РФ вночі 9 січня масовано атакували Україну. Відомо про численні пошкодження житлових будинків, критичної інфраструктури, загоряння автомобілів, складських приміщень, гаражів тощо.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також ракет морського та наземного базування.

Варто зазначити, що вночі ворог застосував одну балістичну ракету середньої дальності із полігону Капустин Яр Астраханської області РФ. Ймовірно, мова йде про запуск "Орєшніка".

Так, у Києві відомо про десятки постраждалих та 4 загиблих, окрім того пошкоджені будинки, виникло кілька пожеж. Серед загиблих – медпрацівник, що прибув надавати допомогу постраждалим. Його колеги теж травмовані.

Окрім того, у Львові в ніч з 8 на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину.