Музей Махно разрушен обстрелами РФ, а не "ограблен" украинцами, - ЦПД

В Центре объясняют: Гуляйполе находилось под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами со стороны РФ с начала полномасштабного вторжения. Здание музея, в том числе экспозиции, посвященные Нестору Махно, неоднократно подвергались повреждениям. Именно российские снаряды методично разрушали культурный объект.

Поэтому в августе 2024 года местные эвакуировали музейные экспонаты, чтобы спасти их от уничтожения.

Причем, отмечают в ЦПД, информация об этом была обнародована на официальных ресурсах общины - никакого "тайного вывоза" или "ограбления" не было. А уже в конце августа 2024 года после очередного российского обстрела музей полностью сгорел.



"Утверждение россиян о том, что ВСУ якобы "вывезли ценности, а затем разрушили музей", - циничная выдумка. С начала полномасштабной войны Россия систематически уничтожает культурное наследие Украины, а параллельно запускает поток лжи, пытаясь снять с себя ответственность за разрушения", - отмечают аналитики ЦПД.