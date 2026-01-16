RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Музей Махно разрушен обстрелами РФ, а не "ограблен" украинцами, - ЦПД

Фото: музей-усадьба Махно после обстрела РФ (facebook МВД Украины)
Автор: Марина Балабан

Российская пропаганда распространяет выдумки о якобы "ограблении" и уничтожении музея Нестора Махно в Гуляйполе украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.

В Центре объясняют: Гуляйполе находилось под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами со стороны РФ с начала полномасштабного вторжения. Здание музея, в том числе экспозиции, посвященные Нестору Махно, неоднократно подвергались повреждениям. Именно российские снаряды методично разрушали культурный объект.

Поэтому в августе 2024 года местные эвакуировали музейные экспонаты, чтобы спасти их от уничтожения.

Причем, отмечают в ЦПД, информация об этом была обнародована на официальных ресурсах общины - никакого "тайного вывоза" или "ограбления" не было. А уже в конце августа 2024 года после очередного российского обстрела музей полностью сгорел.

"Утверждение россиян о том, что ВСУ якобы "вывезли ценности, а затем разрушили музей", - циничная выдумка. С начала полномасштабной войны Россия систематически уничтожает культурное наследие Украины, а параллельно запускает поток лжи, пытаясь снять с себя ответственность за разрушения", - отмечают аналитики ЦПД.

 

 

Фейки роспропаганды

Напомним, ранее роспропаганда распространяла фейк о принудительном возвращении украинцев из ЕС.

В ЦПД рассказывали, что в соцсетях распространяется видео, замаскированное под материал западного издания, в котором утверждается, что Польша, Германия и Франция якобы "обязались в течение двух месяцев вернуть в Украину более 40 тысяч человек призывного возраста для прохождения военной службы".

Для правдоподобности в ролике использованы реальные кадры со встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января, на которые наложен вымышленный текст.

Также в сети распространялось сообщение со ссылкой на "Центрэнерго" о том, что якобы из-за массированного удара по ТЭС вся генерация электроэнергии была остановлена.

Как отметили в ЦПД СНБО, на самом деле эта информация не соответствует действительности. Сообщение, которое распространяется в сети, датировано еще 8 ноября 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВСУВойна в Украине