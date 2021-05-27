Мусор, попавший в Венгрию по Тисе, на 80% имеет румынское происхождение, - Госэкоинспекция

"80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение. Таковы результаты экспертизы, проведенной рабочей группой, в которую вошли представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии", - заявил он.

Однако, по словам Малеваного, Украина производит пятую часть всех отходов, засоряющих Тису, поэтому украинская сторона также несет ответственность за налаживание системы обращения с отходами.

"Это разработка схем санитарной очистки населенных пунктов, что предполагает налаживание системы сбора и утилизации мусора, это развитие инфраструктуры для переработки отходов - сортировочных линий, мусоросжигательных заводов", - сказал глава Госэкоинспекции.

Малеваный также анонсировал создание видеосистемы для мониторинга состояния реки Тиса на украинско-венгерской границе. Это позволит вовремя выявлять мусорные заторы и принимать меры для их устранения.