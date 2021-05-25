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В бассейне реки Тиса на Закарпатье обнаружили почти полсотни незаконных свалок

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Закарпатская область, Вторник 25 мая 2021 13:50
В бассейне реки Тиса на Закарпатье обнаружили почти полсотни незаконных свалок Фото: глава Минэкологии Роман Абрамовский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что с начала года в бассейне реки Тиса на Закарпатье обнаружили 42 незаконных свалки. Он подчеркнул, что украинские реки не должны превращаться в мусоропроводы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Абрамовский провел совместное совещание с представителями Минрегиона, Министерства внутренних дел, Закарпатской областной государственной администрации, Государственного агентства лесных ресурсов, Госагентства водных ресурсов, Госэкоинспекции.

"После нынешних весенних паводков по Тисе и ее притокам снова можно изучать современные потребительские привычки Закарпатья: пластиковые бутылки, пакеты, средства индивидуальной защиты - все эти отходы сформировали новые заторы. С начала года в бассейне реки Тиса уже было выявлено 42 несанкционированных свалки", - сказано в сообщении.

Глава Минэкологии подчеркнул, что первоочередная задача власти - предотвращать образование стихийных свалок на побережьях рек, а "не каждый год отчаянно бороться с последствиями".

Указано, что для устойчивого управления твердыми бытовыми отходами в регионе в первую очередь необходимо:

  • разработать и утвердить схемы санитарной очистки населенных пунктов;
  • сформировать перечень земельных участков, которые могут использовать для инвестиционных проектов строительства комплексов по переработке бытовых отходов;
  • менять устоявшиеся бытовые привычки населения.

По результатам совещания министр дал ряд поручений руководителям соответствующих органов.

Напомним, ранее в ГЭИ назвали основную экологическую проблему в Украине. Это - несанкционированные свалки.

Как писало РБК-Украина, в феврале в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Правоохранители открыли уголовные производства.

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Новости Украины Происшествия Закарпатье Минэкологии свалка
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