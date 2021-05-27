Сміття, що потрапило в Угорщину по Тисі, на 80% має румунське походження, - Держекоінспекція

"80% сміття, що потрапило до Угорщини по річці Тиса, має румунське походження. Такими є результати експертизи, проведеної робочою групою, до якої увійшли представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини", - заявив він.

Однак, за словами Мальованого, Україна продукує п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису, тому українська сторона також несе відповідальність за налагодження системи поводження з відходами.

"Це розробка схем санітарного очищення населених пунктів, що передбачає налагодження системи збирання та утилізації сміття, це розвиток інфраструктури для перероблення відходів - сортувальних ліній, сміттєспалювальних заводів тощо", - сказав глава Держекоінспекції.

Мальований також анонсував створення відеосистеми для моніторингу стану річки Тиса на українсько-угорському кордоні. Це дозволить вчасно виявляти сміттєві затори та вживати заходів для їх усунення.