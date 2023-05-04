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"Мусив потрапити до Росії": француз протаранив шлагбаум на польському кордоні

Ілюстративне фото: француз протаранив шлагбаум на польському кордоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадянин Франції протаранив шлагбаум на пункті пропуску у Польщі, адже хотів потрапити до Росії. Його затримали та оштрафували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу польської прикордонної служби.

на реєстрацію в пункті пропуску в селі Гжехоткі, який знаходиться біля кордону з Калінінградською областю РФ. При цьому він не мав з собою документів, що дають право на перетин кордону. Тож п

чоловік знову з'явився на пункті пропуску в Гжехотках близько 15:00. Але цього разу він вирішив не зупинятися для проходження прикордонного контролю. Чоловік різко розігнав автомобіль, протаранив шлагбаум, але побачивши, що прикордонник розгортає шипову смугу для зупинки машини, зупинився перед ним.

Чоловіка затримали. В його автомобілі виявили 11 одиниць мисливських набоїв, , тоді як у Франції - мав.

"

Француза оштрафували на 500 злотих (109 євро) за спробу насильницького перетину державного кордону та відсутність дозволу на ввезення мисливських набоїв у Польщу.

Нагадаємо, українські правоохоронці блокували схему переправки ухилянтів в гідрокостюмах через кордон.

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