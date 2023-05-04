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"Должен был попасть в Россию": француз протаранил шлагбаум на польской границе

Иллюстративное фото: француз протаранил шлагбаум на польской границе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на пункте пропуска в Польше, потому что хотел попасть в Россию. Его задержали и оштрафовали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу польской пограничной службы.

на регистрацию в пункте пропуска в селе Гжехотки, который находится у границы с Калининградской областью РФ. При этом у него не было документов, которые дают право на пересечение границы. Поэтому

мужчина снова появился на пункте пропуска в Гжехотках около 15:00. Но в этот раз он решил не останавливаться для прохождения пограничного контроля. Мужчина резко разогнал автомобиль, протаранил шлагбаум, но увидев, что пограничник разворачивает шиповую полосу для остановки машины, остановился перед ним.

Мужчину задержали. В его автомобиле обнаружили 11 единиц охотничьих патронов, , тогда как во Франции - имел.

"

Француза оштрафовали на 500 злотых (109 евро) за попытку насильственного пересечения государственной границы и отсутствие разрешения на ввоз охотничьих патронов в Польшу.

Напомним, украинские правоохранители блокировали схему переправки уклонистов в гидрокостюмах через границу.

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