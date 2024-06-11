UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Муром-П" й не тільки. Прикордонники показали роботу дронів на північному напрямку (відео)

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники відпрацювали дронами по ворожих "Муром-П" та "Пергам РТР-60" на північному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

Як пояснили прикордонники, росіяни використовуються комплекси відеоспостереження для розвідки, а також планування атак. Їх знищення лише підсилює нашу безпеку. 

"Муром"

Варто додати, що "Муром" є пристроєм для далекого візуального спостереження, який автономно вишукує живу силу, а також техніку. Комплекс обладнаний оптичною камерою з зумом, яка здатна розрізнити людину на відстані до 10 км. Зокрема вона має тепловізор, який виявляє автомобілі на відстані 8 км й людей на відстані 4 км. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як прикордонники продемонстрували роботі FPV-дронів на півдні України. Тоді ж бійці знищили два ворожі човни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВійна в Україні