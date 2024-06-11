"Муром-П" й не тільки. Прикордонники показали роботу дронів на північному напрямку (відео)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як прикордонники продемонстрували роботі FPV-дронів на півдні України. Тоді ж бійці знищили два ворожі човни.

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