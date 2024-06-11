"Муром-П" и не только. Пограничники показали работу дронов на северном направлении (видео)

Как пояснили пограничники, россияне используют комплексы видеонаблюдения для разведки, а также планирования атак. Их уничтожение только усиливает нашу безопасность.

"Муром"

Стоит добавить, что "Муром" является устройством для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выискивает живую силу, а также технику. Комплекс оборудован оптической камерой с зумом, которая способна различить человека на расстоянии до 10 км. В частности она имеет тепловизор, который обнаруживает автомобили на расстоянии 8 км и людей на расстоянии 4 км.