"Муром-М" та спостережні пункти. Сили оборони півдня відзвітували про втрати РФ за тиждень
За останній тиждень на південному фронті українськими військовими було знищено 22 росіянина та їх техніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.
"Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань", - сказано у повідомленні.
За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:
- 22 окупанти;
- 2 гармати;
- 7 одиниць авто-бронетехніки;
- реактивна система залпового вогню "Град";
- міномет;
- станція радіоелектронної боротьби;
- комплекс відеоспостереження "Муром-М".
Також було знищено 7 спостережних пунктів та польовий пункт боєпостачання.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.
Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.
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