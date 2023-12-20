Муром-М и наблюдательные пункты. Силы обороны юга отчитались о потерях РФ через неделю
За последнюю неделю на южном фронте украинскими военными были уничтожены 22 россиянина и их техника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.
"Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
- 22 оккупанта;
- 2 пушки;
- 7 единиц автобронетехники;
- реактивная система залпового огня "Град";
- миномет;
- станция радиоэлектронной борьбы;
- комплекс видеонаблюдения "Муром-М".
Также были уничтожены 7 пунктов наблюдения и полевой пункт боеснабжения.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.
Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Роботиному.
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