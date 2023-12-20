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Муром-М и наблюдательные пункты. Силы обороны юга отчитались о потерях РФ через неделю

Среда 20 декабря 2023 15:34
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Муром-М и наблюдательные пункты. Силы обороны юга отчитались о потерях РФ через неделю Фото: Муром-М (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

За последнюю неделю на южном фронте украинскими военными были уничтожены 22 россиянина и их техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

"Силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 22 оккупанта;
  • 2 пушки;
  • 7 единиц автобронетехники;
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • миномет;
  • станция радиоэлектронной борьбы;
  • комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Также были уничтожены 7 пунктов наблюдения и полевой пункт боеснабжения.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Роботиному.

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