Муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга подписали петицию об отставке Путина

Муниципальные депутаты 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали петицию с требованием отставки президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный в Twitter депутатом петербургского МО "Семеновский" Ксенией Торстрем.
"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ", - говорится в заявлении.
Подписи под документом поставили два десятка депутатов.
Как сообщалось, московские депутаты потребовали от главы Кремля Владимира Путина сложить полномочия.
Напомним, ранее муниципальные депутаты из Петербурга призвали Государственную думу обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене за начало войны против Украины.