Муніципальні депутати Москви та Санкт-Петербурга підписали петицію про відставку Путіна

Муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований у Twitter депутатом петербурзького МО "Семенівський" Ксенією Торстрем.
"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна роблять шкоду майбутньому Росії і її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з поста президента РФ", - йдеться в заяві.
Підписи під документом поставили дві десятки депутатів.
Як повідомлялося, московські депутати вимагали від голови Кремля Володимира Путіна скласти повноваження.
Нагадаємо, муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через початок війни проти України.
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