RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Муніципальні депутати Москви та Санкт-Петербурга підписали петицію про відставку Путіна

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Муніципальні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали петицію з вимогою відставки президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, опублікований у Twitter депутатом петербурзького МО "Семенівський" Ксенією Торстрем.

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна роблять шкоду майбутньому Росії і її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з поста президента РФ", - йдеться в заяві.

Підписи під документом поставили дві десятки депутатів.

Як повідомлялося, московські депутати вимагали від голови Кремля Володимира Путіна скласти повноваження.

Нагадаємо, муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через початок війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін