"Муніципальна няня": для кого діє програма і скільки родин нею уже скористались

У 2025 році послугою "Муніципальна няня" вже скористалися 2480 українських родин. Держава компенсує витрати на офіційний догляд за дитиною, допомагаючи батькам поєднувати роботу, відновлення та сімейні обов’язки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Telegram.
Держава відшкодовує 100% погодинної мінімальної зарплати за послуги няні. У 2025 році це 48 гривень за годину, але не більше 165 годин на місяць.
Компенсацію отримують батьки, які офіційно уклали договір із нянею.
Послуга доступна для:
Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності розширив коло родин, які можуть скористатися програмою.
Відтепер внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми з громад, де не працюють дитсадки, мають гарантоване право на отримання цієї послуги.
Програма "Муніципальна няня" зменшує бар’єри для батьків у доступі до роботи та фінансової стабільності, а для дітей забезпечує належний догляд і розвиток.
Ініціатива є частиною реалізації Національної стратегії безбарʼєрності, започаткованої Першою леді України Оленою Зеленською.
