ua en ru
Ср, 31 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

50 тисяч гривень на дитину: які нові виплати запрацюють в Україні з 1 січня 2026 року

Середа 31 грудня 2025 15:57
UA EN RU
50 тисяч гривень на дитину: які нові виплати запрацюють в Україні з 1 січня 2026 року Фото: В Україні зростають виплати на дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон №4681-ІХ, який передбачає масштабне оновлення системи державної підтримки сімей з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ.

Документ запроваджує нові формати допомоги та суттєво збільшує розміри виплат - від підтримки вагітних жінок до щомісячних програм для батьків дітей різного віку.

50 тисяч гривень при народженні дитини

Однією з ключових новацій стане одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень після народження дитини. Вона призначатиметься на кожну дитину, незалежно від того, перша це, друга чи третя.

Отримати допомогу зможуть:

  • один з батьків
  • усиновлювач;
  • опікун або піклувальник.

Подати заяву можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Раніше допомога при народженні дитини становила 41 280 гривень і виплачувалась частинами (10 320 гривень одразу та по 860 гривень щомісяця).

Перехідні виплати для дітей, народжених у 2025 році

Для дітей, які народилися у 2025 році і яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, передбачений перехідний механізм. Вони отримуватимуть 7 тисяч гривень, а також по 860 гривень щомісяця.

Заяву також необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

З 2026 року оновлюються і виплати для вагітних жінок:

  • непрацюючі жінки (без страхового стажу) - 7 000 гривень щомісяця протягом усієї вагітності;
  • офіційно працевлаштовані - 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців;
  • військовослужбовиці, поліцейські та інші спецкатегорії - 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Тривалість виплат:

  • 126 днів (70 днів до пологів та 56 - після) - стандартні пологи;
  • 140 днів - ускладнені пологи або народження двійні;
  • 180 днів - для окремих пільгових категорій.

"Пакунок малюка"

Зберігається програма "Пакунок малюка", але з новими умовами. Батьки зможуть обрати:

  • або набір речей для новонародженого;
  • або грошову компенсацію, розмір якої визначить Кабмін.

Отримати допомогу можна:

  • з 36-го тижня вагітності;
  • або протягом трьох місяців після народження дитини.

Щомісячна допомога "єЯсла"

Запроваджується оновлена програма "єЯсла":

  • 8 тисяч гривень щомісяця - для догляду за дитиною віком від 1 до 3 років, якщо один із батьків або законний представник працевлаштований на повний робочий день;
  • 12 тисяч гривень щомісяця - якщо дитина має інвалідність.

Допомогу можуть отримувати також бабуся, дідусь або опікун, які фактично доглядають за дитиною.

Нагадаємо, закон про підвищення виплат на дитину президент України Володимир Зеленський підписав у листопаді 2025 року. Документ був направлений на підпис главі держави 10 листопада та повернений до парламенту з підписом президента 14 листопада.

Також РБК-Україна писало про посилення демографічного старіння в Україні через війну, міграцію та різке падіння народжуваності, що призводить до зменшення кількості працездатних людей і зростання навантаження на бюджет. Демограф Елла Лібанова також заявила, що після війни бебі-буму в Україні не буде через зміну умов життя, економічні фактори та свідоме планування народжуваності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати на дитину Діти Народження дитини
Новини
Запоріжжя знову під обстрілом: РФ вдарила по промисловому обʼєкту
Запоріжжя знову під обстрілом: РФ вдарила по промисловому обʼєкту
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем