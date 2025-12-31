50 тисяч гривень на дитину: які нові виплати запрацюють в Україні з 1 січня 2026 року
З 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності Закон №4681-ІХ, який передбачає масштабне оновлення системи державної підтримки сімей з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ.
Документ запроваджує нові формати допомоги та суттєво збільшує розміри виплат - від підтримки вагітних жінок до щомісячних програм для батьків дітей різного віку.
50 тисяч гривень при народженні дитини
Однією з ключових новацій стане одноразова виплата у розмірі 50 тисяч гривень після народження дитини. Вона призначатиметься на кожну дитину, незалежно від того, перша це, друга чи третя.
Отримати допомогу зможуть:
- один з батьків
- усиновлювач;
- опікун або піклувальник.
Подати заяву можна протягом 12 місяців з дня народження дитини.
Раніше допомога при народженні дитини становила 41 280 гривень і виплачувалась частинами (10 320 гривень одразу та по 860 гривень щомісяця).
Перехідні виплати для дітей, народжених у 2025 році
Для дітей, які народилися у 2025 році і яким на 1 січня 2026 року ще не виповниться рік, передбачений перехідний механізм. Вони отримуватимуть 7 тисяч гривень, а також по 860 гривень щомісяця.
Заяву також необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини.
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
З 2026 року оновлюються і виплати для вагітних жінок:
- непрацюючі жінки (без страхового стажу) - 7 000 гривень щомісяця протягом усієї вагітності;
- офіційно працевлаштовані - 100% середньомісячного заробітку за останні 12 місяців;
- військовослужбовиці, поліцейські та інші спецкатегорії - 100% середньомісячного грошового забезпечення.
Тривалість виплат:
- 126 днів (70 днів до пологів та 56 - після) - стандартні пологи;
- 140 днів - ускладнені пологи або народження двійні;
- 180 днів - для окремих пільгових категорій.
"Пакунок малюка"
Зберігається програма "Пакунок малюка", але з новими умовами. Батьки зможуть обрати:
- або набір речей для новонародженого;
- або грошову компенсацію, розмір якої визначить Кабмін.
Отримати допомогу можна:
- з 36-го тижня вагітності;
- або протягом трьох місяців після народження дитини.
Щомісячна допомога "єЯсла"
Запроваджується оновлена програма "єЯсла":
- 8 тисяч гривень щомісяця - для догляду за дитиною віком від 1 до 3 років, якщо один із батьків або законний представник працевлаштований на повний робочий день;
- 12 тисяч гривень щомісяця - якщо дитина має інвалідність.
Допомогу можуть отримувати також бабуся, дідусь або опікун, які фактично доглядають за дитиною.
Нагадаємо, закон про підвищення виплат на дитину президент України Володимир Зеленський підписав у листопаді 2025 року. Документ був направлений на підпис главі держави 10 листопада та повернений до парламенту з підписом президента 14 листопада.
Також РБК-Україна писало про посилення демографічного старіння в Україні через війну, міграцію та різке падіння народжуваності, що призводить до зменшення кількості працездатних людей і зростання навантаження на бюджет. Демограф Елла Лібанова також заявила, що після війни бебі-буму в Україні не буде через зміну умов життя, економічні фактори та свідоме планування народжуваності.