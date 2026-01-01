RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Муниципальная няня": для кого действует программа и сколько семей ею уже воспользовались

Как действует программа "Муниципальная няня" (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году услугой "Муниципальная няня" уже воспользовались 2480 украинских семей. Государство компенсирует расходы на официальный уход за ребенком, помогая родителям совмещать работу, восстановление и семейные обязанности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram.

Сколько компенсирует государство

Государство возмещает 100% почасовой минимальной зарплаты за услуги няни. В 2025 году это 48 гривен в час, но не более 165 часов в месяц.

Компенсацию получают родители, которые официально заключили договор с няней.

Кто может воспользоваться программой

Услуга доступна для:

  • семей с детьми внутренне перемещенных лиц;
  • семей, в которых ребенок нуждается в дополнительном уходе;
  • семей, где один из родителей имеет инвалидность;
  • семей, проживающих в громадах без доступа к дошкольному образованию.

Перечень получателей расширили

Кабинет Министров Украины по представлению Министерства социальной политики, семьи и единства расширил круг семей, которые могут воспользоваться программой.

Отныне внутренне перемещенные лица и семьи с детьми из громад, где не работают детсады, имеют гарантированное право на получение этой услуги.

Почему это важно

Программа "Муниципальная няня" уменьшает барьеры для родителей в доступе к работе и финансовой стабильности, а для детей обеспечивает надлежащий уход и развитие.

Инициатива является частью реализации Национальной стратегии безбарьерности, начатой Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Читайте также о том, что с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, который предусматривает масштабное обновление системы государственной поддержки семей с детьми. Документ вводит новые форматы помощи и существенно увеличивает размеры выплат - от поддержки беременных женщин до ежемесячных программ для родителей детей разного возраста.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который предусматривает существенное усиление государственной поддержки детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства.

Министерство социальной политики