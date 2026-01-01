"Муниципальная няня": для кого действует программа и сколько семей ею уже воспользовались

Сколько компенсирует государство

Государство возмещает 100% почасовой минимальной зарплаты за услуги няни. В 2025 году это 48 гривен в час, но не более 165 часов в месяц.

Компенсацию получают родители, которые официально заключили договор с няней.

Кто может воспользоваться программой

Услуга доступна для:

семей с детьми внутренне перемещенных лиц;

семей, в которых ребенок нуждается в дополнительном уходе;

семей, где один из родителей имеет инвалидность;

семей, проживающих в громадах без доступа к дошкольному образованию.

Перечень получателей расширили

Кабинет Министров Украины по представлению Министерства социальной политики, семьи и единства расширил круг семей, которые могут воспользоваться программой.

Отныне внутренне перемещенные лица и семьи с детьми из громад, где не работают детсады, имеют гарантированное право на получение этой услуги.

Почему это важно

Программа "Муниципальная няня" уменьшает барьеры для родителей в доступе к работе и финансовой стабильности, а для детей обеспечивает надлежащий уход и развитие.

Инициатива является частью реализации Национальной стратегии безбарьерности, начатой Первой леди Украины Еленой Зеленской.