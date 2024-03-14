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В Мукачево люди у військовій формі "запакували" чоловіка, ТЦК проводить перевірку

Фото: в Мукачево військові "запакували" чоловіка в мікроавтобус, розпочато перевірку (ddk.dn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить перевірку через відео, на якому у Мукачево люди у військовій формі силоміць "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Закарпатського ОТЦК та СП.

Що сталось 

В Мукачево, як пишуть окремі Telegram-канали, нібито працівники ТЦК намагались силою заштовхнути чоловіка в мікроавтобус. Під час спротиву постраждалого кинули на землю й завдали йому кілька ударів. 

Розпочато перевірку 

"Мережею інтернет шириться відео, на якому зафіксований інцидент між людьми в військовій формі і цивільним біля транспортних засобів. Повідомляємо, що за даним фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дієві особи та обставини, за яких виник конфлікт", - пише пресслужба ОТЦК та СП. 

Подібні інциденти

В жовтні 2023 року у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через аналогічне відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус. Зокрема у листопаді у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Тоді ж співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Зокрема 8 листопада поліція повідомила про побиття військового у Сумській області. Виявилося, що він є представником ТЦК.

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