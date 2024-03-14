В Мукачево люди у військовій формі "запакували" чоловіка, ТЦК проводить перевірку

Що сталось

В Мукачево, як пишуть окремі Telegram-канали, нібито працівники ТЦК намагались силою заштовхнути чоловіка в мікроавтобус. Під час спротиву постраждалого кинули на землю й завдали йому кілька ударів.

Розпочато перевірку

"Мережею інтернет шириться відео, на якому зафіксований інцидент між людьми в військовій формі і цивільним біля транспортних засобів. Повідомляємо, що за даним фактом проводиться перевірка й з’ясовуються дієві особи та обставини, за яких виник конфлікт", - пише пресслужба ОТЦК та СП.

Подібні інциденти

В жовтні 2023 року у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через аналогічне відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус. Зокрема у листопаді у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Тоді ж співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Зокрема 8 листопада поліція повідомила про побиття військового у Сумській області. Виявилося, що він є представником ТЦК.