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В Мукачево люди в военной форме "упаковали" мужчину, ТЦК проводит проверку

Фото: в Мукачево военные "упаковали" мужчину в микроавтобус, начата проверка (ddk.dn.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки проводит проверку из-за видео, на котором в Мукачево люди в военной форме силой "пакуют" мужчину в микроавтобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Закарпатского ОТЦК и СП.

Что случилось

В Мукачево, как пишут отдельные Telegram-каналы, якобы работники ТЦК пытались силой затолкнуть мужчину в микроавтобус. Во время сопротивления пострадавшего бросили на землю и нанесли ему несколько ударов. 

Начата проверка

"Сетью интернет распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств. Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", - пишет пресс-служба ОТЦК и СП. 

Подобные инциденты

В октябре 2023 года в Тернополе ТЦК начал служебную проверку из-за аналогичного видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус. В частности, в ноябре в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Тогда же сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

В частности, 8 ноября полиция сообщила об избиении военного в Сумской области. Оказалось, что он является представителем ТЦК.

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