В Мукачево суд избрал меру пресечения подозреваемой в продаже ребенка

Суд применил в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста

В Мукачево суд сегодня, 6 августа, избрал меру пресечения подозреваемой в продаже трехлетнего ребенка. Об этом говорится на сайте "Судебной власти Украины" по сообщению пресс-службы суда.

Сегодня состоялось открытое судебное заседание об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей жительнице Мукачево Б., которую 3 августа задержали за попытку продать своего сына.

Следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применил в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с применением электронных средств контроля на срок до 2 октября 2018 года включительно.

Напомним, 3 августа в Мукачево полиция задержала женщину, которая пыталась продать собственного ребенка за 2,5 тыс долларов США.

Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщину разоблачили в момент передачи ребенка и задержали.