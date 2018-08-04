В Мукачево полиция задержала женщину, которая пыталась продать собственного ребенка

Полиция и Корд провели спецоперацию для предотвращения попытки продажи трехлетнего ребенка

Жительница Мукачево договорилась о продаже своего сына для попрошайничества за 2,5 тыс долларов США. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции.

Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками КОРД 3 августа 2018 в 21:15 провели спецоперацию по предотвращению продажи трехлетнего ребенка.

Полицией было установлено, что 39-летняя жительница Мукачево подыскала покупателей и договорилась о передаче своего ребенка за деньги с целью трудовой эксплуатации. Женщина была разоблачена в момент передачи ребенка и задержана.

Полиция работала в рамках уголовного производства, которое было возбуждено по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека)

За совершенное преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: задержание женщины во время продажи ребенка(npu.gov.ua)

Напомним, в Сумской области задержали двух местных криминальных авторитетов. Задержанные требовали деньги у местного жителя за непричинение в отношении него и его семьи насильственных действий.