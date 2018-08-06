У Мукачево суд обрав запобіжний захід підозрюваній у продажі дитини

Суд застосував відносно підозрюваної запобіжний захід у виді домашнього арешту

У Мукачево суд сьогодні, 6 серпня, обрав запобіжний захід підозрюваній у продажі трирічної дитини. Про це йдеться на сайті "Судової влади України" за повідомленням прес-служби суду.

Сьогодні відбулося відкрите судове засідання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою мешканці Мукачево Б., яку 3 серпня затримали за спробу продати свого сина.

Слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та застосував відносно підозрюваної запобіжний захід у виді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю на строк до 2 жовтня 2018 року включно.

Нагадаємо, 3 серпня у Мукачево поліція затримала жінку, яка намагалась продати власну дитину за 2,5 тис доларів США.

Поліцією було встановлено, що 39-річна мешканка Мукачева підшукала покупців й домовилась про передачу своєї дитини за гроші з метою трудової експлуатації. Жінку було викрито у момент передачі дитини та затримано.