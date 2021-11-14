В Мукачево работницы горсовета подделали COVID-сертификаты. На них завели дело

Две работницы городского совета Мукачево подали в отдел кадров подделали сертификаты о вакцинации от COVID. На них завели дело, и теперь женщинам грозит штраф или ограничение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Сообщается, что фигурантки купили поддельные документы, заплатив за каждый 1 500 гривен. При этом женщины не проходили никаких медицинских манипуляций.

"Сотрудники Мукачевского районного управления полиции устанавливают лицо, которое изготовило подделку. Сами же фигурантки отказываются объяснить, где приобрели фальшивый документ", - говорится в сообщении.

Женщинам объявили о подозрении в использовании подложного документа. Обвиняемым грозит от штрафа до двух лет ограничение свободы.

Фото: фейковый сертификат (zk.npu.gov.ua)