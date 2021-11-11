"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал так называемую "ковидную амнистию". Такая услуга в первую очередь пригодится тем, кто купил поддельный COVID-сертификат, но передумал и решил вакцинироваться. Как будет работать механизм и будет ли на него спрос среди украинцев – в материале РБК-Украина.

Сегодня уже 17 регионов находятся в "красной" зоне карантина, где работа почти всех заведений разрешена при условии 100% вакцинации работников и посетителей. В придачу еще и появился список профессий, представители которых обязаны получить прививку, иначе – отстранение. Поэтому украинцы выстроились в очереди в центры вакцинации, но часть решила просто купить COVID-сертификат.

Однако он не только не защищает от реанимации из-за осложнений от коронавируса, но и чреват значительными проблемами с законом. Поэтому некоторые владельцы таких "документов" одумались и захотели получить настоящую прививку. Однако медики им отказывают, потому что в системе уже есть запись об их вакцинации. Именно для таких людей в Министерстве здравоохранения решили ввести "ковидную амнистию".

Явка с повинной

Нелегально получить COVID-сертификат можно двумя способами. Купить нарисованный в графическом редакторе документ, но первая же проверка покажет факт подделки. Или договориться с врачом о фиктивной прививке – он вносит данные в электронную базу Минздрава и это позволяет получить "ковидный" сертификат в "Дія". Таких медиков регулярно находят силовые структуры, им грозит серьезное наказание. Тем, кто пользуется подделками, – тоже. Однако есть и другая проблема.

Представим ситуацию: условный "Андрей", начитавшись фейков о вакцинации, вместо того, чтобы сделать прививку, решил купить сертификат. Пришел к врачу, заплатил ему, тот внес "Андрея" в базу привитых, а неиспользованную дозу вакцины просто вылил. Позже "Андрей" увидел, что творится с COVID-больными в реанимации, или испугался наказания за подделку и решил таки получить настоящую прививку. Но в пунктах вакцинации ему отказывают, потому что он уже есть в системе.

За образом "Андрея" на самом деле стоят реальные люди, подобные истории легко найти в соцсетях, рассказывают о них и врачи, и чиновники. Масштабы проблемы даже трудно представить. Руководитель столичной Госпотребслужбы Олег Рубан на днях заявил, что только в Киеве около 10% всех COVID-документов могут быть поддельными.

Полиция регулярно выявляет поддельные сертификаты и их производителей (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

Однако выход для "Андрея" появится уже совсем скоро. Чтобы дать возможность таким людям сделать реальную прививку и защититься от коронавируса, Минздрав предлагает ввести следующий механизм:

- Владелец подделки приходит к семейному врачу.

- Рассказывает, что его прививка фиктивна.

- Предоставляет информацию о том, кто ему оказал "услугу".

- Получает настоящую прививку от коронавируса.

После этого врач должен передать полученную информацию в Национальную полицию, чтобы правоохранители смогли довести дело до суда и наказать того, кто внес ложные данные в электронную систему здравоохранения.

Созданные на основе фиктивной информации о прививках сертификаты планируют удалять из "Дія" после проведения всех расследований, чтобы граждане уже могли сгенерировать новый документ. Ранее в интервью РБК-Украина руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник говорил, что такая опция может появиться уже к концу этого года.

Амнистия не для всех

За фиктивную прививку с внесением данных в электронную систему здравоохранения сегодня врачам может грозить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ. В то же время за использование поддельного сертификата можно попасть за решетку на два года. Наказание за эти преступления ужесточат еще больше, ведь соответствующий законопроект под номером 6084 уже прошел первое чтение.

Документ подразумевает появление в Уголовном кодексе статьи 321-3. Именно в эту статью, как рассказала РБК-Украина пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева, и планируется внести изменения, которые предусматривают "ковидную амнистию".

На днях полиция Полтавской области предложила владельцам поддельных сертификатов освобождение от наказания через решение суда, если они сами раскаются и расскажут, кто оказал им "услугу". Однако в Нацполиции открестились от этой инициативы. Как сказала Рева, это предложение – самодеятельность полтавских "копов", поэтому на другие регионы не распространяется. По ее словам, от ответственности должны освобождаться только те, кто еще не использовал купленный сертификат.

"Само наличие поддельного документа у человека еще не является уголовным проступком. Но, когда он его использует, сам факт использования уже предусмотрен в Уголовном кодексе", – уточнила она.

"Ковидная амнистия" будет работать для тех, кто не успел воспользоваться фейковым документом (фото: Виталий Носач / РБК Украина)

Если будущая амнистия будет касаться только тех, кто не успел воспользоваться сертификатом, то возникает вопрос: а как это проверить? В Нацполиции заверили, что установить, использовали ли где-то сертификат из "Дія" не представляет проблемы, поскольку он содержит QR-код. Как пояснила Рева, после считывания QR-кода, например, на границе или в кафе, в системе остается цифровой след.

Однако рассказывать, каким конкретно будет механизм "амнистии" и на кого он будет распространяться в будущем, в Нацполиции пока не готовы, поскольку работа над правками в Уголовный кодекс еще продолжается. В Министерстве юстиции и МВД сказали РБК-Украина, что пока документов с предложениями по "амнистии" от Минздрава не получали. В то же время Минздрав отказался комментировать заявления своего главы, отметив, что больше информации в министерстве пока предоставить не могут.

Внедрять "амнистию", скорее всего, будут уже после того, как законопроект 6084 примут во втором чтении и его подпишет президент, поскольку срок подачи правок в документ истек 9 ноября. По словам председателя правоохранительного комитета Рады Сергея Ионушаса, в зал парламента законопроект может попасть уже в следующую среду.

"Сроки рассмотрения законопроекта во втором чтении зависят от количества правок. Если правок будет не много и аппарат их быстро рассмотрит, то, я думаю, что 17 ноября сможем выносить его на второе чтение. Но этот срок не окончательный и будет зависеть от количества правок", – уточнил нардеп.

(А)моральная дилемма

Каким бы ни был механизм этой "амнистии", открытым остается вопрос, будет ли на нее спрос. По мнению президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, такая возможность сейчас действительно необходима. Ведь после попадания в реанимацию покупатели поддельных сертификатов кардинально меняют свою позицию относительно вакцинации.

"Из тех пациентов, которые у нас в реанимации и могут еще говорить, все говорят, что это самая большая ошибка в их жизни и жалеют, что не вакцинировались. Трое из четырех госпитализированных вакцинированных купили сертификат. Один уже умер. Думаю, что родственники, знакомые и друзья этих людей увидели эту ситуацию и уже хотят прививаться. Имею личные истории, когда люди с купленным сертификатом решили привиться, а сделать этого не могут, потому что уже есть в базе", – пояснил медик.

Мотивация приобрести сертификат за две-три тысячи гривен вместо бесплатной прививки и реальной защиты может быть разной. Это могут быть и "искренние антивакцинаторы", которые последовательно выступают против любых прививок. Но подавляющее большинство – это люди, которые стали жертвами дезинформации и теорий заговора. "Ковидная амнистия" даст им возможность таки обезопасить себя от болезни.

В то же время определенная часть владельцев поддельных сертификатов, как считает Дубров, может не пойти на "амнистию" из-за отсутствия анонимности и того, что придется "сдать" полицейским врача, сделавшего фиктивную прививку. Однако в Минздраве считают, что факт подделки все равно со временем вскроется.

"Мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на койке палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован ли, или у него куплен сертификат и кто ему такое сделал. Поэтому эта информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее", – объяснял в интервью РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин.